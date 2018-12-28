استعدادات للمشاركة في الجمعة الـ 40 لمسيرات العودة على حدود غزة

يستعد الفلسطينيون للمشاركة في الجمعة الـ 40 لمسيرات العودة وكسر الحصار على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة مع الكيان الإسرائيلي .

وكانت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار قد دعت الجمعة الماضية، جماهير الشعب الفلسطيني الى المشاركة الفاعلة في الجمعة القادمة الـ 40 من الفعاليات تحت عنوان “لن نساوم على حقنا بالعيش بكرامة”.

وأكدت الهيئة الوطنية على ان الشعب الفلسطيني سيواصل مقاومته وتصديه لمشاريع تصفية القضية الفلسطينية. يأتي ذلك في الوقت الذي هدد فيه جيش الاحتلال الفلسطينيين بانه “سيرد بحزم على أي اعتداء أو اقتراب من السياج الحدودي” حسب تعبيره.



المصدر: فلسطين البوم