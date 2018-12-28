بيسكوف: استعادة سيطرة القوات الحكومية على المناطق التي غادرت منها قوات “حماية الشعب” خطوة إيجابية تساهم في استقرار الوضع (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2018 - 12:35

بيسكوف: استعادة سيطرة القوات الحكومية على المناطق التي غادرت منها قوات “حماية الشعب” خطوة إيجابية تساهم في استقرار الوضع (سبوتنيك)

منذ 44 mins 28 December، 2018
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