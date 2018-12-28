بيسكوف: من المقرر خلال لقاء وزيرا الخارجية والدفاع لروسيا وتركيا مناقشة الوضع في #منبج وخطط قيام تركيا بعملية عسكرية في المنطقة (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2018 - 12:36
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بيسكوف: من المقرر خلال لقاء وزيرا الخارجية والدفاع لروسيا وتركيا مناقشة الوضع في #منبج وخطط قيام تركيا بعملية عسكرية في المنطقة (سبوتنيك)
منذ 49 mins
28 December، 2018
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