بيسكوف: من المقرر خلال لقاء وزيرا الخارجية والدفاع لروسيا وتركيا مناقشة الوضع في #منبج وخطط قيام تركيا بعملية عسكرية في المنطقة (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2018 - 12:36

بيسكوف: من المقرر خلال لقاء وزيرا الخارجية والدفاع لروسيا وتركيا مناقشة الوضع في #منبج وخطط قيام تركيا بعملية عسكرية في المنطقة (سبوتنيك)

منذ 49 mins 28 December، 2018
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