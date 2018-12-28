روسيا ترصد 9 خروقات لنظام وقف العمليات في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة وتركيا 15 خرقاً

أفادت وزارة الدفاع الروسية الجمعة، في نشرة لها بشأن الوضع في سوريا، بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا، رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 9 خروقات لنظام وقف العمليات العسكرية في محافظات، إدلب (3) واللاذقية (3) وحلب (1) وحماه (2)، في حين رصد الجانب التركي 15 خرقا في محافظتي، حماه (10) وللاذقية (5).

وخلال 24 ساعة الماضية قام مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين بتنفيذ عملية إنسانية واحدة، تم من خلالها إيصال 500 سلة غذائية بلغ إجمالي وزنها 2.165 طن إلى بلدة شيخ مسكين بريف درعا. وبشكل عام تم تنفيذ 2025 عملية إنسانية. وبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 183.754 طن.

وخلال الــ24 ساعة الماضية، لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية، ولذلك ما زال عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام يبلغ حاليا 2518 مركزا. ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية، وهو 234 فصيلا.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية