الشيخ الخطيب: لحكومة قوية وعملية إصلاحية شاملة تنهض بالاقتصاد

أمل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب في تصريح، “ان تبصر حكومة الوحدة الوطنية النور في القريب العاجل”، وتمنى “ان تثمر المساعي والمبادرات تشكيلا، لحكومة قوية وقديرة لمواجهة التحديات التي تتهدد الوطن المنهك بالسياسات الاقتصادية الفاشلة للحكومات السابقة، التي اغرقتنا في الدين وحملت اللبنانيين أعباء كبيرة، تحول دون تحقيق العيش الكريم في لبنان”.

وشدد “على ضرورة اطلاق عملية إصلاح شاملة، تنهض بالاقتصاد الوطني وتحقق العدالة الاجتماعية، وتوفر الاستقرار المعيشي بما يجعل من لبنان بلدا مزدهرا يستقطب الاستثمارات الأجنبية”.

واستنكر بشدة “العدوان الاسرائيلي على سوريا وانتهاك السيادة اللبنانية، بما يكشف عن عنجهية إسرائيلية لا تلجمها إلا القوة الواجب تعزيزها وتطويرها باستمرار، حتى التخلص من هذا الكيان القائم على الشر والقتل والاغتصاب”، مرحبا “بعودة العرب الى سوريا، على امل ان تكون هذه العوده مقدمة لعودة التضامن العربي لمواجهة العدوان الاسرائيلي وتحقيقا للمصلحة العربيه والإسلامية التي تقتضي تعميم المصالحات وعودة العلاقات الأخوية بين الدول العربية والإسلامية بما يحصن وحدة الأمة ومصلحة شعوبها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام