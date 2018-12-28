بوغدانوف: لقاء لوزراء الخارجية والدفاع لروسيا وتركيا في موسكو

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أن وزراء الدفاع والخارجية لروسيا وتركيا سيعقدون مباحثات في موسكو يوم غد 29 كانون الأول/ديسمبر. وقال بوغدانوف للصحفيين “سيحضر وزراء الدفاع، ووزراء الخارجية، وممثلي هيئات وهياكل أخرى. بما في ذلك ممثلا الرئيسان المختصان بالتسوية السورية”، موضحاً أن اجتماع الوفود سيعقد يوم السبت، 29 كانون الأول/ ديسمبر، في موسكو.

وكان المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر تشليك، قد أعلن الأربعاء الماضي، أن وزيرا الخارجية والدفاع ورئيس جهاز الاستخبارات ومتحدث الرئاسة سيجرون زيارة إلى روسيا السبت. ويأتي هذا الاجتماع عقب الأحداث المتتالية والمتسارعة، في شمال شرق سوريا، والمتمثلة بإعلان أنقرة عن اقتراب موعد شن عملية عسكرية في المنطقة، واتخاذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب قراراً بسحب القوات الأميركية من سوريا، معلناً الانتهاء من المهمة الأساسية لتواجد القوات والمتمثلة بهزيمة تنظيم “داعش” (جماعة إرهابية محظورة في روسيا وعدد من الدول الأخرى”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية