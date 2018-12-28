#قوى_الأمن: الطرق إلى مراكز التزلج في كفردبيان سالكة لسيارات الدفع الرباعي وطريق كفردبيان حدث بعلبك مقطوعة (الوكالة الوطنية) – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2018 - 10:39
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#قوى_الأمن: الطرق إلى مراكز التزلج في كفردبيان سالكة لسيارات الدفع الرباعي وطريق كفردبيان حدث بعلبك مقطوعة (الوكالة الوطنية)
منذ 7 mins
28 December، 2018
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