قتيل بانحراف سيارة على اوتوستراد حالات

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” عبدو متى عن سقوط قتيل في انحراف سيارة على أوتوستراد حالات. وفي التفاصيل أن سيارة رباعية الدفع من نوع “تويوتا” رصاصية، يقودها الشاب جان بول ك. (مواليد 1997 – الدامور)، انحرفت عن طريقها على المسلك الغربي لأوتوستراد حالات، بالقرب من شركة سانيتا، ما أدى إلى إنقلابها وإصطدامها بعمود لوحة إعلانية بمحاذاة المسلك، ووفاة الشاب على الفور. وقد سارعت إلى المكان القوى الأمنية وفرق الإسعاف في مركز الدفاع المدني في جبيل، التي إستعملت الآت الإنقاذ الهيدروليكية للتمكن من سحب الجثة ونقلها إلى مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام