حاولت إطعام دب.. فأصبحت طعاما له

في حادث مرعب مزق دب بني اللون ضخم ذراع امرأة بعد لحظات من تفاخرها بقدرتها على إطعام الحيوان، وذلك خلال حفل عيد الميلاد في بيت ضيافة روسي، حيث تعاني حاليا من جروح خطرة.

وأمسك الوحش الغاضب يد المرأة الممدودة بينما كانت تغذي الحيوان البري من خلال قضبان القفص الضيق في مدينة أتشينسك جنوبي روسيا.

وعانت المرأة التي تبلغ من العمر 53 عاما، ولم يتم الكشف عن هويتها، من نزيف دموي كبير، وخضعت لعملية جراحة طارئة في جذع ذراعها في محاولة لإنقاذها من عضة الدب.

وهي ترقد حاليا في العانية المركزة.

وعادة ما يتم وضع حيوانات برية في قفص خارج بيوت الضيافة لتسلية الزوار في فصل الشتاء، حيث تتجول الدببة كثيرا ولا تتوقف عن الحركة طوال هذا الفصل من السنة.

وقال أحد الحاضرين: “انتهى الأمر بمأساة. لقد انتقم الدب من المرأة، وأكل ذراعها كما لوكان يتناول تناول وجبة احتفالية”.

وتحقق الشرطة مع صاحب دار الضيافة بشأن الهجوم الوحشي على المرأة.

المصدر: دايلي ميل