إيران تتعهد بمواصلة إمداد العراق بالغاز والكهرباء

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، الخميس، أن وزير الطاقة الإيراني تعهد باستمرار إمداد العراق بالكهرباء والغاز في المرحلة المقبلة.

وقالت وزارة الكهرباء في بيان، إن “وزير الكهرباء لؤي الخطيب استقبل، في مطار بغداد الدولي، وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان، والوفد المرافق له، والذي يزور العراق لبحث الملفات المشتركة في مجال الطاقة”.

وأضاف البيان، أن “الوفد الضيف عقد اجتماعاً مهماً، بحضور نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان، ووزير الكهرباء لؤي الخطيب، ومحافظ البنك المركزي علي العلاق، تم فيه عرض الملفات بين البلدين والخاصة بالطاقة الكهربائية المجهزة من ايران، فضلاً عن الغاز المستورد، والديون الخاصة بهما، الى جانب الربط التزامني بين منظومة الكهرباء العراقية والايرانية”.

وأشار البيان، إلى أن “الوزير الايراني تعهد باستمرار تجهيز الكهرباء الى العراق في الصيف المقبل، علاوة على الغاز”، مضيفاً أن “الاجتماعات بين الجانبين سوف تستمر للوصول الى آلية توافقية لديمومة العمل بين البلدين”.

ويستورد العراق الغاز الايراني عبر اربعة خطوط للطاقة بمقدار 1000 ميغا واط لتزويد المحطات الكهربائية بالوقود اللازم لتشغيل هذه المحطات.

المصدر: وكالات