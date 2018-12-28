إيران: استشهاد شرطيين اثنين باشتباك مع عصابة مسلحة في كرمان

استشهد ملازم وجندي من قوى الأمن الداخلي الايراني وجرح جنديان آخران خلال اشتباك مع عصابة مسلحة في محافظة كرمان جنوب شرق ايران.

وقال مدعي المحاكم العامة والثورية في مدينة بردسير محمد امين نخعي انه وبعد ان تلقت قوى الامن الداخلي تقريرا افاد بوجود سيارة مشبوهة من طراز “زانتيا” فقد تحركت دوريات في الطريق الواصل بين كلزار وبردسير بمحافظة كرمان.

واضاف، ان احدى الدوريات لاحقت السيارة المذكورة وخلال اشتباك معهم بادر افراد العصابة لاطلاق النار ما ادى الى استشهاد مساعد قائد مركز كلزار لقوى الامن الداخلي وجندي معه كما ان جنديين آخرين اصيبا بجراح.

واشار نخعي الى ان افراد العصابة لاذوا بالفرار من مكان الحادث وان عملية البحث عنهم جارية للقبض عليهم واحالتهم للعدالة.

وقال، ان الجنديين الجريحين نقلا الى المستشفى للعلاج وان حالتهما الصحية العامة جيدة.

المصدر: وكالات