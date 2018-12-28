السويد تعلن عن إحباطها عملا “إرهابيا” كبيرا بالكيمياوي – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2018 - 08:33

السويد تعلن عن إحباطها عملا “إرهابيا” كبيرا بالكيمياوي

منذ 1 ساعة 28 December، 2018
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أخبار دولية - السويد

قال مدعون في السويد، الخميس، إن ثلاثة رجال من وسط آسيا اتهموا بالتخطيط لارتكاب جرائم “إرهابية”، يواجهون مع 3 آخرين تهما بتمويل تنظيم “داعش”.

وقال مكتب الادعاء في ستوكهولم في بيان إن ثلاثة من المشتبه بهم حصلوا على كميات كبيرة من المواد الكيماوية ومعدات أخرى وقاموا بتخزينها من أجل قتل أشخاص أو إلحاق الضرر بهم.

وأفاد الادعاء بأن “الجريمة الإرهابية لو كانت نفذت لتضررت السويد ضررا كبيرا”.

وذكر البيان أن الرجال الستة من أوزبكستان وقرغيزستان.

وما زال خمسة أشخاص محتجزين لدى السلطات السويدية بينما أفرج عن السادس بانتظار محاكمته، علما أن الموقوفين نفوا ارتكاب أي مخالفة.

المصدر: وكالة رويترز

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