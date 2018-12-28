الرئيس العراقي يؤكد ضرورة تنمية العلاقات مع ايران

أكد الرئيس العراقي برهم صالح ان دول المنطقة تقع عليها مسؤولية كبيرة لترسيخ أسس السلام والاستقرار، وذلك عبر حوار جدي لتعزيز الثقة وبما يحقق رغبة التعاون المشترك وخدمة شعوب المنطقة.

وأشار الرئيس صالح خلال استقباله، في قصر السلام ببغداد، الخميس، وزير الطاقة الإيراني رضا اردكانيان، إلى أهمية تطوير العلاقات في جميع الميادين خاصة في مجالي الطاقة والمياه وبما يعزز سبل التعاون بين البلدين الصديقين.

من جهته أكد الوزير اردكانيان حرص إيران ورغبتها باستمرار التعاون مع العراق في المجالات كافة، سيما قطاع الكهرباء والطاقة والمياه واستثمارها من نواحي التوليد والتجهيز وتدريب الكوادر المتخصصة وتبادل الخبرات.

وحضر اللقاء وزير الكهرباء لؤي الخطيب والسفير الإيراني لدى العراق إيرج مسجدي.

وفي وقت سابق وبعد يومين من المشاورات المكثفة بين وزير الطاقة الإيراني ووزير الكهرباء العراقي، وقع البلدان اليوم الخميس مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الطاقة.

ووصف وزير الطاقة توقيع مذكرة التفاهم بأنه يوم تاريخي في صناعة الكهرباء العراقية، وقال إن مذكرة التفاهم المشتركة جاءت نتيجة لمفاوضات مكثفة وفعالة بين وزارتي الكهرباء العراقية والطاقة الإيرانية.

واضاف إن مذكرة التفاهم، تكشف اطار التعاون الطويل الأمد بين البلدين في مجال إعادة تأهيل وإعادة بناء صناعة الطاقة العراقية، بمساعدة ومشاركة قدرات وتقنيات الشركات والمؤسسات الإيرانية.

وتابع وزير الطاقة أنه بناء على هذه المذكرة، ستضع الشركات والمؤسسات الإيرانية النشطة في إعادة بناء وتطوير صناعة الطاقة، خبراتها ومعرفتها بتصرف الطرف العراقي، كما سيتم توفير أرضية للتعاون المشترك في شؤون البنى التحتية العراقية للجانب الإيراني .

وأكد أنه من المتوقع و في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم، تطوير وإعادة تأهيل محطات الطاقة وشبكة الكهرباء العراقية وتحسين نظام إدارة الكهرباء وستساهم إيران في تدريب الموارد البشرية في العراق.

من جانبه قال وزير الكهرباء العراقي أيضا إن مذكرة التفاهم تحدد إطار التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، ولا سيما فيما يتعلق باستيراد الكهرباء والغاز من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأشار لؤي الخطيب الى أهمية التوقيع علي مذكرة التفاهم، مضيفا ان من الاجزاء المهمة في مذكرة التفاهم، التعاون في مجال التكنولوجيا الحديثة في مجال الطاقة بين البلدين واستخدام الخبرة والمعرفة الإيرانية في هذا المجال.

وأضاف أن العراق لديه زيادة سنوية في المتوسط تبلغ 7 في المائة من احتياجاته من الكهرباء، ولهذا السبب تحتاج البلاد إلى موارد الطاقة وأحد مصادر الإمداد الموثوق بها هي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفي اشارة الى تنويع العراق لامدادات الطاقة من مختلف الدول، قال انه سيسافر الى ايران قريبا لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم والمعرفة بالقدرات الايرانية في مجال الطاقة.

وقد وصل وزير الطاقة الإيراني الى بغداد يوم الاربعاء واستقبله وزير الكهرباء العراقي في المطار.

المصدر: وكالات