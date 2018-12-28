السيد عمار الحكيم يلتقي آية الشيخ عيسى قاسم في النجف الاشرف – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2018 - 06:18

السيد عمار الحكيم يلتقي آية الشيخ عيسى قاسم في النجف الاشرف

منذ 1 ساعة 28 December، 2018
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العراق - عربي وإقليمي

اطلع رئيس تحالف الاصلاح والاعمار السيد عمار الحكيم، اية الله الشيخ عيسى قاسم على منجزات التحرير والاستعداد للانتصار الخدمي.

وذكر بيان لمكتبه، ان” السيد عمار الحكيم بحث خلال لقائه في النجف الاشرف، مساء الخميس، الشيخ عيسى قاسم، هموم العالم الاسلامي وهموم اتباع اهل البيت (عليهم السلام)”.

وبين السيد عمار الحكيم خلال اللقاء، ان” العراق بلده والنجف مدينته وان ابناء الشعب العراقي يكنون كل المحبة والاحترام لسماحته”، مؤكداً “اهمية المعالجات الفكرية والمعرفية للتحديات التي تواجه الامة الإسلامية”.

واطلع السيد عمار الحكيم الشيخ عيسى قاسم على المنجزات التي تحققت بعد كسر الارهاب عسكريا واستعادة الارض العراقية”، مؤكداً ان” العراق انتصر سياسيا بتمسك ابنائه بوحدتهم الوطنية وانتصر عسكريا بكسر داعش الارهابي وانتصر مجتمعيا بنبذ الطائفية والعنصرية واستعادة الوئام المجتمعي”.

وأشار، ان” النصر الذي ينتظره العراقيون في المرحلة القادمة هو انتصار خدمي وتنموي”، متمنياً” دوام الصحة والعافية وطيب الإقامة”.

المصدر: وكالات

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