إيران والعراق يوقعان مذكرة تفاهم في مجال الطاقة

وقع وزير الطاقة الإيراني رضا اردكانيان ووزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب، الخميس، مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الطاقة، بعد يومين من المشاورات المكثفة.

ووقع اردكانيان والخطيب مذكرة تفاهم للتعاون في العاصمة العراقية بغداد بعد ظهر اليوم بحضور السفير الإيراني ايرج مسجدي.

ووصف وزير الطاقة الايراني توقيع مذكرة التفاهم بأنه يوم تاريخي في صناعة الكهرباء العراقية، وقال إن مذكرة التفاهم المشتركة جاءت نتيجة لمفاوضات مكثفة وفعالة بين وزارتي الكهرباء العراقية والطاقة الإيرانية.

واضاف إن مذكرة التفاهم، تبين اطار التعاون طويل الأمد بين البلدين في مجال إعادة تأهيل وإعادة بناء صناعة الطاقة العراقية، بمساعدة ومشاركة قدرات وتقنيات الشركات والمؤسسات الإيرانية.

وتابع وزير الطاقة أنه بناء على هذه المذكرة، ستضع الشركات والمؤسسات الإيرانية النشطة في إعادة بناء وتطوير صناعة الطاقة، خبراتها ومعرفتها بتصرف الطرف العراقي، كما سيتم توفير أرضية للتعاون المشترك في شؤون البنية التحتية العراقية للجانب الإيراني .

وأكد أنه من المتوقع و في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم، تطوير وإعادة تأهيل محطات الطاقة وشبكة الكهرباء العراقية وتحسين نظام إدارة الكهرباء وستساهم إيران في تدريب الموارد البشرية في العراق.

من جانبه اعلن وزير الكهرباء العراقي أيضا إن مذكرة التفاهم تحدد إطار التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، ولا سيما فيما يتعلق باستيراد الكهرباء والغاز من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأشار لؤي الخطيب الى أهمية التوقيع على مذكرة التفاهم، مضيفا ان من الاجزاء المهمة في مذكرة التفاهم، التعاون في مجال التكنولوجيا الحديثة في مجال الطاقة بين البلدين واستخدام الخبرة والمعرفة الإيرانية في هذا المجال.

ولفت الى أن العراق لديه زيادة سنوية في المتوسط تبلغ 7 في المائة من احتياجاته من الكهرباء، ولهذا السبب تحتاج البلاد إلى موارد الطاقة وأحد مصادر الإمداد الموثوق بها هي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفي اشارة الى تنويع العراق لامدادات الطاقة من مختلف الدول، قال انه سيسافر الى ايران قريبا لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم والمعرفة بالقدرات الايرانية في مجال الطاقة.

وقد وصل وزير الطاقة الإيراني الى بغداد يوم أمس الاربعاء والتقى رضا مع كبار المسؤولين العراقيين أمس واليوم ، بمن فيهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وعددا من الوزراء .

المصدر: وكالات