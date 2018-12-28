عادل عبد المهدي يشكر ايران لتعاونها في تلبية احتياجات العراق من الكهرباء – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2018 - 06:17

عادل عبد المهدي يشكر ايران لتعاونها في تلبية احتياجات العراق من الكهرباء

منذ 30 mins 28 December، 2018
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العراق - عربي وإقليمي

شكر رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الخميس، الجمهورية الاسلامية لسعيها لتطوير العلاقات بين البلدين ولتعاونها في تلبية احتياجات العراق من الكهرباء، فيما اكد وزير الطاقة الايراني استعداد طهران لتزويد العراق بالطاقة الكهربائية وإنشاء محطات الطاقة وصيانتها.

وقال عبدالمهدي في بيان صدر على هامش استقباله وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان والوفد المرافق له، إن “الانتصار في مجال توفير الطاقة الكهربائية هو انتصار للإعمار وعلامة تقدم للأمم ويجب ان يتجاوز العراق حالة التعثر في مجال الطاقة وان لا نبقى دولة مستوردة وانما منتجة للطاقة” .

واكد عبد المهدي، على “عمق وتنوع العلاقات بين البلدين والشعبين العراقي والإيراني وموجها الشكر للجمهورية الاسلامية لسعيها لتطوير العلاقات بين البلدين ولتعاونها في تلبية احتياجات العراق من الكهرباء”.

واشار عبد المهدي الى “الاستعداد للتعاون وتذليل العقبات من اجل اكمال الاجراءات العملية والاجرائية وايجاد الحلول اللازمة وانجاح المباحثات بين المسؤولين والخبراء المعنيين بهذا الملف بين البلدين الجارين”.

من جانبه نقل وزير الطاقة الايراني تهاني الحكومة الايرانية والرئيس حسن روحاني بتشكيل الحكومة العراقية، مؤكدا استعداد الجانب الايراني التام لـ”تزويد العراق بالطاقة الكهربائية وإنشاء محطات الطاقة وصيانتها والمساعدة بتطوير التكنولوجيا اللازمة في هذا المجال وتدريب الكوادر العراقية والعمل وفق جدول زمني لتقليل الهدر الكبير وزيادة انتاج العراق من الكهرباء، اضافة للربط المباشر، مشيرا لإعداد مسودة تفاهم لتوقيع العقد المشترك”.

المصدر: وكالات

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