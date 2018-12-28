محام: ترامب يرفض الإجابة عن أسئلة التحقيق بخصوص روسيا

صرح محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الرئيس لن يقدم مزيدا من الأجوبة عن أسئلة فريق التحقيق برئاسة روبرت مولر المختص بما يسمى بـ “الملف الروسي”.

وقال المحامي رودي جولياني في حديث لقناة “هيل تي في” الأمريكية، ردا على سؤال ما إذا سيضطر ترامب لتقديم مزيد من الأجوبة الخطية لفريق التحقيق: “أعلنت قبل 10 أيام أن ذلك لن يحدث إلا بعد موتي، وأنا لا أزال على قيد الحياة”، وذلك في إشارة إلى تعليقاته السابقة التي أدلى بها لقناة “فوكس نيوز”.

وأضاف أن الرئيس ترامب “لن يرد على أية أسئلة أخرى من هؤلاء الأشخاص، هم يقومون بنشاط فظيع… ونحن قمنا بما يكفي”.

وجاء ذلك توضيحا لتصريحات جولياني السابقة حول هذا الموضوع، حيث عارض في تصريح لـ “فوكس نيوز” يوم 16 ديسمبر بشكل قاطع إجراء مقابلة بين ترامب والمحققين، وبعد يومين قال في تصريح صحفي آخر إن المحامين قد يوافقون على رد ترامب على أسئلة إضافية من فريق مولر.

وكان الفريق القانوني قد وجه أجوبة خطية إلى اللجنة التي تتولى التحقيق فيما يسمى بـ “التدخل الروسي” في الانتخابات الأمريكية وصلات ترامب المزعومة بروسيا.

وجدير بالذكر أن ترامب قد نفى مرارا وجود أي علاقة بين حملته الانتخابية ومسؤولين روس. كما رفضت موسكو الاتهامات الأمريكية بالتدخل في انتخابات الرئاسة عام 2016.

المصدر: وكالات