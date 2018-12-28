انقاذ أكثر من 350 مهاجرا قبالة المغرب

افاد مصدر عسكري أن البحرية الملكية المغربية أنقذت الخميس في البحر المتوسط 367 مهاجرا معظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا يحاولون بلوغ السواحل الاسبانية.

وقال المصدر إن المهاجرين الذين تم إنقاذهم، بينهم نساء وأطفال، كانوا “يواجهون صعوبات على متن زوارق عدة”. وأضاف “أنهم جميعا بخير بعدما نقلتهم وحدات البحرية الملكية الى أقرب موانىء”.

وأوردت حصيلة رسمية أخيرة أن المغرب اعترض نحو 68 الف مهاجر وتصدى لـ122 “شبكة إجرامية ناشطة” بين كانون الثاني/يناير ونهاية ايلول/سبتمبر.

وإضافة الى مهاجري جنوب الصحراء، تكررت في الأشهر الاخيرة محاولات شبان مغاربة المغادرة على متن زوارق مطاطية.

وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن الطريق البحري بين المغرب واسبانيا بات الاكثر سلوكا من جانب المهاجرين، مع وصول اكثر من 55 ألفا و200 شخص الى السواحل الاسبانية هذا العام.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية