مصر تؤكد دعمها للسودان وسط احتجاجات مناهضة لحكومة البشير

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري الخميس دعم القاهرة للخرطوم، في وقت تواجه الحكومة السودانية تظاهرات ضد ارتفاع أسعار الخبز شهدت مقتل عدد من المتظاهرين.

وعقد الوزير سامح شكري ورئيس المخابرات العامة عباس كامل مباحثات مع الرئيس السوداني عمر البشير وعدد من المسؤولين السودانيين، بعدما كانت شوارع الخرطوم وعدد من المدن الأخرى شهدت تظاهرات غاضبة في الايام الاخيرة.

وقال شكري في مؤتمر صحافي في ختام لقائه البشير في القصر الرئاسي في الخرطوم إن “مصر تثق في أن السودان سيتجاوز الظروف الحالية”، مضيفا أن “مصر دائما على استعداد لتقديم الدعم والمساندة للسودان وفق رؤية الحكومة السودانية وسياساتها”.

وأكد أن “أمن واستقرار السودان من أمن واستقرار مصر”، ذلك في تصريحات هي الاولى لمسؤول عربي دعما لحكومة البشير منذ بدء التظاهرات في 19 كانون الأول/ديسمبر الجاري. وكان شكري وكامل غادرا القاهرة صباح الخميس إلى الخرطوم “في طائرة خاصة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية