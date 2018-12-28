الرئيس الجزائري يوقع آخر موازنة في ولايته الرئاسية الرابعة

وقع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الخميس ميزانية الدولة لسنة 2019 وهي الاخيرة في ولايته الرئاسية الرابعة في انتظار الاعلان عن ترشحه او لا لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقررة في نيسان/ابريل، بحسب ما افاد التلفزيون الحكومي.

ونشر التلفزيون الحكومي خبر التوقيع على قانون المالية لسنة 2019 (موازنة الدولة) عبر شريط الاخبار في انتظار بث الصور في نشرة الاخبار المسائية.

وجرت العادة ان يبث التلفزيون صورا لاجتماع مجلس الوزراء برئاسة بوتفليقة ومشاهد لمراسم توقيع قانون المالية ثم الصورة التذكارية بحضور الوزراء ورئيسي غرفتي البرلمان.

وقبل ثلاثة اشهر من الانتخابات الرئاسية لم يعلن الرئيس بوتفليقة (81 سنة) موقفه منها في ظل نداءات من انصاره للترشح لولاية خامسة رغم التكهنات التي يثيرها وضعه الصحي منذ اصابته بجلطة دماغية في 2013.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية