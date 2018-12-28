روسيا تتباهى بالقدرات الفائقة لصواريخها الجديدة

تباهت روسيا الخميس بقدرات صواريخها الجديدة التي تفوق سرعة الصوت بدرجات قصوى ويستحيل إسقاطها مؤكدة أنها تريد فقط “ضمان أمنها” بأسلحة جديدة في أجواء مخاوف من عودة السباق على التسلح بين موسكو وواشنطن.

وأشرف فلاديمير بوتين الذي كشف بفخر في آذار/مارس جيلا جديدا من الصواريخ الروسية “التي لا تهزم”، الأربعاء على تجربة صاروخ “أفانغارد”.

والخميس صرح نائب رئيس الوزراء يوري بوريسوف لقناة “روسيا 24” “أظهرت التجارب الأخيرة أنه (الصاروخ) بلغ سرعات قريبة من ماك 30، لقد بلغ سرعة ماك 27” أي أكثر من 33 ألف كلم في الساعة. وأضاف “بهذه السرعة لا يمكن لأي نظام مضاد للصواريخ إسقاطه”.

وأوضح أن ميزة هذا الصاروخ أنه “من المستحيل توقع أين سيكون في اللحظة التالية”، مؤكدا أن طريقة استخدامه “تلغي عمليا أي نظام مضاد للصواريخ”.

واعتبارا من العام المقبل سيجهز الجيش الروسي بصواريخ أفانغارد.

وقال بوتين الأربعاء بعدما أشرف على التجربة “لروسيا سلاح استراتيجي جديد”.

وأطلق الصاروخ من جنوب روسيا وأصاب بحسب الكرملين هدفه على بعد أربعة آلاف كلم في شبه جزيرة كاماشاتكا (أقصى الشرق).

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية