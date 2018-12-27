واشنطن توصي رعاياها المتجهين الى الفيليبين بتوخي الحذر – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2018 - 22:20

واشنطن توصي رعاياها المتجهين الى الفيليبين بتوخي الحذر

منذ 34 mins 27 December، 2018
علم الفيليبين
أخبار دولية - الولايات المتحدة

حذرت الولايات المتحدة رعاياها من أن أمن المطار الرئيسي في الفيليبين لا يرقى إلى المعايير الدولية ودعت المسافرين الى توخي “أقصى درجات الحذر”.
ونشرت وزارة الأمن الداخلي الأميركية الأربعاء مذكرة مفادها أن أمن مطار مانيلا الدولي “لا يتطابق” ومعايير الهيئة الدولية للطيران المدني وطلبت من شركات الطيران التي تصدر بطاقات سفر إلى هذه الوجهة إبلاغ ركابها.
وقالت السفارة الأميركية في مانيلا على موقعها “توخوا أقصى درجات الحذر عندما تتوجهون إلى مطار نينو أكينو الدولي في مانيلا  أو تعودون منه”، وقالت الوزارة “تستند المذكرة إلى تقييم خبراء أمنيين من إدارة سلامة النقل”.

 

 

المصدر: الوكالة الفرنسية

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