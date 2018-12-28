مراسل المنار في اليمن : طيران العدوان يخرق وقف إطلاق النار ويستهدف بغارة الخط الرابط بين الجاح والحسينية في محافظة #الحديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2018 - 00:22

مراسل المنار في اليمن : طيران العدوان يخرق وقف إطلاق النار ويستهدف بغارة الخط الرابط بين الجاح والحسينية في محافظة #الحديدة

منذ 4 ساعة 27 December، 2018
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