مراسل المنار في اليمن : طيران العدوان يخرق وقف إطلاق النار ويستهدف بغارة الخط الرابط بين الجاح والحسينية في محافظة #الحديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2018 - 00:22
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القائم بالأعمال الإماراتي في دمشق: افتتاح السفارة الإماراتية في دمشق هو مقدمة لعودة سفارات عربية أخرى
الخارجية الإماراتية: إعادة العمل السياسي والدبلوماسي في دمشق جاء بعد قراءة التطورات والمرحلة تتطلب التواصل مع سوريا
تونس: احتفالات بوصول أول طائرة ركاب سورية إلى مطار المنستير في رحلة هي الأولى إلى بلد عربي منذ بداية الأزمة
رئيس مركز المصالحة الروسي: عودة أكثر من 24 ألف نازح سوري من لبنان والأردن إلى سوريا خلال شهر واحد
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يهنئ في اتصال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بحلول عيدي الميلاد ورأس السنة
اللقاء التشاوري: نستنكر العدوان على سوريا وانتهاك السيادة اللبنانية ونؤكد على حق لبنان باتخاذ إجراءات لمحاسبة "إسرائيل"
اللقاء التشاوري يؤكد على حقه في المشاركة بحكومة الوحدة الوطنية بوزير واحد يسميه ويكون الممثل الحصري له
الحزب القومي: مسار تشكيل الحكومة مقلق وخطير ويكرس فدراليات الطوائف وقوانينها والمحاصصة التي تغرق البلد بالفساد
تشكل سيول محملة بالوحول والأحجار في بلدة الفاكهة البقاعية مصدرها السلسلة الشرقية والمرتفعات المحاذية لسوريا
السعودية: أوامر ملكية بإعادة تشكيل الحكومة برئاسة الملك سلمان وتغييرات شملت وزارات الخارجية والحرس الوطني والإعلام
العديد من الأحزاب العراقية والشخصيات تندد بزيارة ترامب إلى قاعدة الأسد غربي العراق وتعتبرها خرقاً للسيادة العراقية
مصدر أمني صهيوني: موسكو لم تف "بتعهداتها" حول إبعاد الوجود الإيراني عن حدود الجولان مسافة 80 كيلومتراً
محلل صهيوني: إنها المرة الأولى التي تصف فيها روسيا الغارات الإسرائيلية بالاستفزازية وهذا دليل على نفاد صبرها
يديعوت أحرونوت: مقدرة "إسرائيل" على شن غارات في سوريا من دون أن تدفع الثمن انتهت ولن تستطيع شن هجوم كلما أرادت ذلك
رئيس الأركان السابق لجيش الاحتلال بني غانتس يعلن تأسيس حزب جديد باسم "حوسن ليسرائيل" تمهيداً لدخول الحياة السياسية
غرفة العمليات المشتركة للمقاومة في غزة تحذر العدو الإسرائيلي من استهداف المشاركين في مسيرات العودة على حدود القطاع
نتانياهو يتوجه إلى البرازيل للمشاركة في تنصيب الرئيس اليميني المتطرف جاير بولسونارو في أول زيارة لرئيس وزراء صهيوني
القوات المسلحة اليمنية: عشرات القتلى من مرتزقة العدوان بينهم قيادات في عملية استدراج نوعية في منطقة صبرين في الجوف
مراسل المنار: طائرات العدوان تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة وتشن غارة على الخط الرابط بين الجاح والحسينية
اللجنة اليمنية لشؤون الأسرى: قوى العدوان قامت بحشو كشوفات الأسرى بأسماء وهمية ومكررة في محاولة لتعطيل اتفاق التبادل
السودان: استقالة وزير الصحة والتنمية الاجتماعية في الولاية الشمالية عبد الرؤوف قرناص استجابة للاحتجاجات الشعبية
اجتماع مصري سوداني في الخرطوم ضم وزيري الخارجية ورئيسي المخابرات العامة "في إطار التواصل الدائم بين البلدين"
وزير الخارجية المصري: مصر على استعداد دائم لتقديم الدعم والمساندة للسودان وفق رؤية الحكومة السودانية وسياساتها
"شبكة الصحافيين السودانيين" تعلن بدء إضراب لثلاثة أيام احتجاجاً على "زيادة أسعار الخبز وقمع المتظاهرين"
حركة طالبان: القوات الأميركية تعرضت لإهانة كبيرة في أفغانستان وعلى واشنطن أن تسحب كامل قواتها منها
الصين: السجن مدى الحياة للمدير السابق للوكالة الصينية لمكافحة التجسس "ما جيان" بعد إدانته بتهم فساد
إندونيسيا ترفع مستوى التحذير من ثوران بركاني قد يؤدي إلى مد بحري جديد وإجلاء 22 ألف شخص إلى مراكز إيواء
المحكمة العليا الإسبانية تعلن عدم اختصاصها للنظر في قضية 6 قادة كاتالونيين متهمين انفصاليين من أصل 18
وزير الحرب البريطاني يعلن عن قلقه الشديد لمشاركة شركة هواوي الصينية في تطوير تقنية الـ 5G للاتصالات في المملكة المتحدة
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مراسل المنار في اليمن : طيران العدوان يخرق وقف إطلاق النار ويستهدف بغارة الخط الرابط بين الجاح والحسينية في محافظة #الحديدة
منذ 4 ساعة
27 December، 2018
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