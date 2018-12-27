رئيس اتحاد بلديات جبل عامل تابع الشؤون الصحية مع مدراء المستوصفات في المنطقة

عقد رئيس إتحاد بلديات جبل عامل الحاج علي الزين لقاء مع مدراء المستوصفات التابعة لقرى الإتحاد، ضم الدكتورة إنصاف مصطفى، محمد صبرا، محمد أيوب، منال يحيى وإسراء رمال، وذلك في مركز الاتحاد ببلدة الطيبة.

وتابع اللقاء، حسب بيان صدر، “الشؤون الصحية لكبار السن والمعوقين، وكيفية تأمين الدواء والبطاقات الصحية، لا سيما بعد الإحصاء الأول الذي جرى لجميع قرى الإتحاد من ناحية عدد المسنين والمعوقين وأسماء الأدوية التي يتناولونها بشكل دائم من قبل الإتحاد، وجرت مناقشة مطولة حول معوقات المراكز، التي جاءت نتيجتها موحدة في جميع المستوصفات، تكمن في النقص الحاصل في الدواء من قبل الوزارات المعنية، لا سيما لأصحاب الأمراض المزمنة للكبار، والأمراض الموسمية للأطفال”.

اضاف البيان ان “المدراء الحاضرين طلبوا من رئيس الإتحاد المساهمة والمساعدة في هذا الملف الصحي كباقي الملفات الإنسانية والمهنية والتربوية، ومتابعة البطاقات الصحية التي صدرت سابقا بالتعاون مع وزير المال علي حسن خليل، كما تقدموا بالعديد من المقترحات أبرزها:

– متابعة الخطط السنوية ما بين الإتحاد والمستوصفات للندوات الصحية وتشعب العناوين وليس إعادتها.

– التعاقد مع أطباء أخصائيين للمعاينة المجانية كل 15 يوما في المستوصف وليس خارجه برعاية البلدية وإتحاد البلديات، وتأمين الدواء والمساعدة الصحية وفق الحاجة للمرضى لمن ليس له ضمان وتعاونية وغيرها.

– إرسال رسالة للبلديات لحثهم قدر المستطاع على التعاون مع المستوصفات والمراكز في تأمين اليوم الصحي المجاني، على أن يكون في المستوصف.

– متابعة أسماء المرضى الأكثر فقرا وتحديد من ليس لديه بطاقات صحية من قبل البلديات والمستوصفات.

– زيارة المراكز والمستوصفات ومتابعتها.

– زيارة ميدانية لمتابعة المرضى، فضلا عن رعاية المسن في المنزل”.

المصدر: الوكالة الوطنية