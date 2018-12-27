رئيس الوزراء الإسباني تفقد قوات بلاده في مالي

توجه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم إلى مالي في زيارة مفاجئة تفقد خلالها القوات الإسبانية المنتشرة في هذا البلد، وفق مكتبه.

والتقى سانشيز في باماكو نظيره المالي سوميلو مايغا قبل أن يتوجه إلى معسكر كوليكورو الذي يبعد 60 كيلومترا شمال شرق العاصمة باماكو وحيث تنتشر القوات الإسبانية في إطار البعثة الاوروبية لتدريب الجيش المالي.

وقال سانشيز للقوات الاسبانية بحسب مشاهد بثها التلفزيون الإسباني “إن وجودكم لا يساعد في استقرار المنطقة فحسب بل أيضا في تعزيز أمن إسبانيا والاتحاد الاوروبي برمته”.

وأضاف أن “منطقة الساحل منطقة تعاني وتشكل مصدرا لأخطار وتحديات شاملة تهدد أمننا مثل الإرهاب وتهريب البشر والجريمة المنظمة”.

وتعمل بعثة الاتحاد الاوروبي على النهوض بالجيش المالي الذي يفتقر إلى المعدات والتدريب عبر تقديم خبرتها في التأهيل العملاني والدعم اللوجستي والمعلومات وتدريب الوحدات المقاتلة في معسكر كوليكورو.

المصدر: وكالات