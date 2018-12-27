ممثل الهلال الايراني زار فاعليات روحية في الجنوب مهنئا بالميلاد – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2018 - 19:03

ممثل الهلال الايراني زار فاعليات روحية في الجنوب مهنئا بالميلاد

منذ 2 ساعة 27 December، 2018
لبنان

جال ممثل ممثلية الهلال الأحمر الإيراني الدكتور جواد فلاح مع وفد، على الفاعليات الروحية المسيحية في النبطية والجنوب، مهنئا بالميلاد.
واستهل جولته بزيارة رئيس دير مار انطونيوس في النبطية الفوقا الأب جان سليم مهنئا بالميلاد، ثم زار راعي ابرشية صيدا للموارنة المطران مارون العمار، فراعي ابرشية صيدا ودير القمر المطران ايلي بشارة حداد، وكانت مناسبة للحديث عن الاوضاع المحلية.
وأمل فلاح بعد الجولة، “ان تكون هذه المناسبة بما تحمله من معاني المحبة والسلام، مناسبة ليعم السلام والاستقرار في هذا البلد الجميل، بلد العيش المشترك”.

المصدر: الوكالة الوطنية

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