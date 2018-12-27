مدعي عام طهران: احكام جديدة بشأن المفدسين الاقتصاديين ستصدر قريبا

اكد مدعي المحاكم العامة والثورية بطهران محمود جعفري دولت آبادي عزم السلطات الثلاث على المكافحة الجدية للفساد الاقتصادي، لافتا الى ان احكاما قضائية جديدة ستصدر قريبا في هذا الصدد.

وقال جعفري دولت آبادي في تصريح له اليوم الخميس، ان السلطات الثلاث عازمة على المكافحة الجدية للفساد الاقتصادي وان هنالك احكاما جديدة في الطريق بالتاكيد.

واضاف، ان السلطة القضائية بصفتها الضامن الرئيس للعدالة قد بدات عملها في هذه القضية ودخلت فيها بجدية الى جانب مسؤولياتها الاخرى المناطة بها وكونوا على ثقة باننا سنعمل في مجال مكافحة الفساد كمطلب وطني.

وقال مدعي عام طهران، ان هنالك الان ملفات مهمة مفتوحة في النيابة وسيتم اصدار الاحكام بشانها.

المصدر: وكالة فارس