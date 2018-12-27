وزير الدفاع اليمني يشيد بأداء دائرة التوجيه المعنوي

أشاد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر العاطفي بالأداء والجهود التي تقوم بها دائرة التوجيه المعنوي مؤكداُ دورها البارز في طليعة الدوائر العسكرية في تنفيذها للمهام بفاعلية وتميز.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بمدير دائرة التوجيه المعنوي العميد سريع، حيث ناقشا المواقف التي تبذلها في ظل المرحلة الراهنة بما يعكس ذلك الواقع القتالي في كافة ميادين المواجهة ضد العدوان ودراسة الخطط للعام 2019.

وأوضح العاطفي الاهتمام الخاص الذي تحظى به الدائرة من قبل القيادة السياسية والعسكرية العليا لأهمية عملها خلال المرحلة الراهنة للعدوان على الشعب اليمني وبما يضمن نجاح وتحقيق الأهداف المنشودة للمرحلة المقبلة.

كما ناقش الوزير العاطفي مع العميد يحيى سريع خطط وبرامج العمل المعنوي والإعلام العسكري والحربي للعام القتالي والتدريبي 2019م وتفعيل العمل والارتقاء بمستوى الأداء بما يواكب متطلبات العمل ويعزز من ثبات وصمود الشعب والمرابطين في مواجهة العدوان.

فيما عبر مدير دائرة التوجيه المعنوي عن امتنانه لقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة على اهتمامها بالدائرة ومساندتها في نجاح المهام التي تقوم بها.

المصدر: المسيرة