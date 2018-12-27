مصرع العشرات من قوى العدوان بينهم “أركان” محور #الجوف

أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن الجيش واللجان الشعبية، نفذوا اليوم عملية عسكرية ناجحة في صبرين بخب والشعف بالجوف تم خلالها، استدراج مجاميع من المرتزقة وقتل وجرح العشرات بينهم قيادات وتدمير عدد من الآليات والمدرعات.

وأوضح العميد سريع لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية وبعد عملية استخبارية واستطلاعية دقيقة نفذوا عملية استدراج للمرتزقة الذين حاولوا الزحف باتجاه مواقع المرابطين في العرم وأسطر بصبرين في خب والشعف بالجوف.

وأشار إلى أن عملية الاستدراج للمرتزقة تمت وفق خطة محكمة، حيث تم استدراجهم عبر طريق صحراوي، وقع مجموعة منهم في شراك حقل ألغام وقتل وإصابة أكثر من 25 منهم وتدمير آلياتهم وعرباتهم.

وأوضح أن المجموعة الأخرى تم استهدافها في أعمال كمائن نوعية، تم خلالها تدمير عشر آليات وقتل وإصابة عدد من المرتزقة.

وأكد متحدث القوات المسلحة أن من بين القتلى خلال العملية قيادات عسكرية من الصف القيادي الأول منهم قائد عملية الزحف رئيس أركان ما يسمى محور الجوف العميد المرتزق مجاهد الغليسي والقيادي العسكري الكويتي العقيد المرتزق صلاح الهاجري والمكنى أبو شافي والذي يعمل لصالح الاستخبارات السعودية وعدد من قادة الكتائب.

ولفت إلى أن طيران العدوان حاول إنقاذ مرتزقته بعدد من الغارات وبمشاركة طيران الأباتشي لكن دون جدوى، حيث ما تزال عشرات الجثث مرمية في الصحراء.

وأشاد العميد سريع بالأدوار البطولية لأبناء محافظة الجوف الرافضين للعدوان ومساندتهم للجيش واللجان دفاعا عن الوطن وسيادته.

وحيا الجيش واللجان الشعبية في كافة الجبهات والذين يرسمون ببطولاتهم وتضحياتهم ملاحم وانتصارات سيخلدها التاريخ وتتذكرها الأجيال بكل فخر واعتزاز.

المصدر: وكالة سبأ