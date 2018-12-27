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December 27 2018 - 15:17

اليمن: مصرع وجرح العشرات من عناصر العدوان في صحراء البقع

منذ 7 mins 27 December، 2018
يمن9999
اليمن - عربي وإقليمي

سقط العشرات من عناصر العدوان السعودي الاميركي على اليمن بين قتلى وجرحى الخميس بنيران الجيش اليمني واللجان الشعبية في صحراء البقع قبالة نجران.

وأوضح مصدر عسكري يمني أن “مجاميع من المرتزقة حاولوا وبتغطية جوية مكثفة للطيران الحربي والأباتشي التقدم مرتين في صحراء البقع”، واشار إلى أن “وحدات من الجيش واللجان الشعبية تصدت لهم وقتلت وجرحت العشرات منهم”.

وأكد المصدر “جهوزية الجيش واللجان الشعبية العالية للرد على أي تصعيد جديد للعدو في مختلف الميادين والجبهات الداخلية وفيما وراء الحدود لتلقين العدو ومنافقيه أقسى الدروس”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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