رئيس الوزراء العراقي: يجب أن يتجاوز #العراق حالة التعثر في مجال الطاقة وأن لا نبقى دولة مستوردة (السومرية نيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2018 - 15:17
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رئيس الوزراء العراقي: يجب أن يتجاوز #العراق حالة التعثر في مجال الطاقة وأن لا نبقى دولة مستوردة (السومرية نيوز)
منذ 26 mins
27 December، 2018
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