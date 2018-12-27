رئيس الوزراء العراقي: يجب أن يتجاوز #العراق حالة التعثر في مجال الطاقة وأن لا نبقى دولة مستوردة (السومرية نيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2018 - 15:17

رئيس الوزراء العراقي: يجب أن يتجاوز #العراق حالة التعثر في مجال الطاقة وأن لا نبقى دولة مستوردة (السومرية نيوز)

منذ 26 mins 27 December، 2018
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