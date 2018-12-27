سوريا: عودة دفعة جديدة من المهجرين إلى قراهم المحررة من الإرهاب عبر ممر أبو الضهور

تواصلت اليوم الخميس عودة أهالي قرى وبلدات في أرياف حلب وإدلب وحماة التي طهرها الجيش السوري من الإرهاب عبر ممر أبو الضهور قادمين من مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية في إدلب.

وأفادت مصادر سورية أن “ممر أبو الضهور بأقصى ريف إدلب الجنوبي الشرقي يشهد عودة العشرات من المدنيين الذين هجرتهم التنظيمات الإرهابية إلى منازلهم بعد إعادة الأمن والاستقرار إلى قراهم وبلداتهم مصطحبين معهم أغراضهم وأمتعتهم المحملة على سيارات خاصة وجرارات زراعية”.

ولفتت المصادر إلى أن “الجهات المعنية وفرت للعائدين نقطة طبية لتقديم خدمات صحية إسعافية ومساعدات إغاثية وغذائية ريثما تتم إعادتهم بشكل فوري إلى مناطقهم تمهيداً لانطلاق عجلة الحياة الطبيعية في ظل الأمن والأمان الذي تعيشه المناطق المطهرة من الإرهاب”.

وأشارت المصادر الى ان “عددا من العائدين إلى أن معظم الأهالي في مناطق انتشار الإرهابيين يتوقون إلى اللحظة التي يحررهم الجيش العربي السوري من ممارسات الإرهابيين الإجرامية بحقهم معبرين عن شكرهم لأبطال الجيش وتضحياتهم التي أثمرت النصر المؤزر على الإرهاب وتحرير ربوع الوطن من رجسه”.

وكان الآلاف من أبناء أرياف حلب وإدلب وحماة المطهرة من الإرهاب عادوا خلال الفترة الماضية إلى قراهم وبلداتهم وهم اليوم يمارسون حياتهم الطبيعية ويعملون في أراضيهم التي حاول الإرهاب حرمانهم منها وذلك في إطار الجهود الحكومية لإعادة المهجرين بفعل الإرهاب إلى مناطقهم.

المصدر: سانا