لأول مرة منذ 8 سنوات…مطار تونسي يستقبل طائرة قادمة من دمشق (فيديو)

يستقبل مطار المنستير التونسي طائرة قادمة من مطار دمشق الدولي لأول مرّة بعد توقّف لهذا الخط تواصل حوالي 8 سنوات.

وتقل طائرة Cham Wings Airlines SAW361 القادمة من سوريا قرابة 150 سائحاً سورياً في تونس وقد تجمّع عدد من التونسيين في المطار لاستقبال السوريين والترحيب بهم.

مدير التطوير بشركة اجنحة الشام السورية أسامة ساطع بين أن الرحلة بداية لرحلات منتظمة ومجدولة وهي تندرج ضمن خطة الشركة في التوسع بشبكة محطاتها حول العالم لافتا إلى أن تونس من المحطات المهمة لنقل المسافرين السوريين إلى دول أوروبا وسيتم لاحقا الاتفاق على جدول الرحلات ومواعيدها وفق دراسة ممنهجة وعدد الركاب المحتمل نقلهم.

وأكد ساطع أن هناك طموحا بالتوسع تجاه عدة محطات إضافة لتفعيل خدمات جديدة ستطلق قريبا من شأنها تسهيل ومساعدة المسافرين وتذليل صعوبات السفر .

وانطلقت الرحلة من مطار دمشق الدولي في الساعة التاسعة صباحا ووصلت مطار الحبيب بورقيبة قرابة الساعة الواحدة ظهرا.

المصدر: موقع الشروق التونسي+وكالة سانا