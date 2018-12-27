 الإمارات تعلن إعادة افتتاح سفارتها بدمشق

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، عودة العمل في سفارتها في دمشق، اعتبارا من الخميس، “تأكيدا على حرصها على عودة العلاقات بين البلدين لمسارها الطبيعي”. وأعلنت الخارجية في بيان لها الخميس، “عودة العمل في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في دمشق حيث باشر القائم بالأعمال بالنيابة مهام عمله من مقر السفارة في الجمهورية العربية السورية الشقيقة اعتبارا من اليوم”.

وأضافت الوزارة إن “هذه الخطوة تؤكد حرص حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على إعادة العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى مسارها الطبيعي، بما يعزز ويفعل الدور العربي في دعم استقلال وسيادة الجهورية العربية السورية ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية ودرء مخاطر التدخلات الإقليمية في الشأن العربي السوري”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية