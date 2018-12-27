طقس اليوم عاصف مع امطار غزيرة مصحوبة ببرق ورعد وثلوج تلامس 1200 متر

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غداً الجمعة غائماً مع درجات حرارة متدنيّة صباحا تؤدّي لتشكّل الجليد على الطرقات الجبليّة بدءاّ من ارتفاع ١٤٠٠م، تهطل الأمطار بشكلٍ متفرّق يتخلّلها انفراجات، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١١٠٠م وما فوق.

– الحالة العامة:

منخفض جويّ مصحوب بكتل هوائيّة باردة يسيطر على مناطق الحوض الشرقيّ للمتوسّط، ينحسر تدريجيّاً يوم الجمعة ويبقى الطقس متقلّباً.

* الطقس المتوقع في لبنان:



– الخميس: غائم مع أمطار غزيرة أحياناً مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة تشتدّ بين الحين والآخر ترفع موج البحر لحدود ثلاثة أمتار، تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٦٠٠م وما فوق، ويتدنى مستوى تساقطها تدريجيّاً مع انخفاض درجات الحرارة لتلامس ١٢٠٠م ليلاً، كما نحذّر من تكوّن الجليدعلى الطرقات الجبليّة ليلاً بدءّا من ارتفاع ١٥٠٠م.

– الجمعة: غائم مع درجات حرارة متدنيّة صباحا تؤدّي لتشكّل الجليد على الطرقات الجبليّة بدءاّ من ارتفاع ١٤٠٠م، تهطل الأمطار بشكلٍ متفرّق يتخلّلها انفراجات، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١١٠٠م وما فوق.

– السبت: غائم جزئيّاً إلى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وأمطار متفرّقة وثلوج على ارتفاع ١٥٠٠م وما فوق.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح على الساحل ما بين 11 و 16 درجة، فوق الجبال ما بين 6 و 9 درجات، في الأرز تتراوح ما بين صفر و 4 درجات، اما في الداخل فتتراوح درجات الحرارة ما بين 7 و 10 درجات.

– الرياح السطحية: جنوبيّة غربيّة، تتراوح سرعتها بين ١٥ و ٤٥ كلم/س، وتشتدّ أحيانأً لتقارب ٦٥ كلم/س.

– الانقشاع: متوسّط إلى سيّء

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٦٠ و ٨٥%

– حال البحر: مائج إلى هائج

– حرارة سطح الماء: ٢١°م.

– الضغط الجوي: ٧٥٦ ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية