بوغدانوف يبحث مع سفير جنوب السودان الوضع في بلاده

بحث مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف الخميس، مع سفير جنوب السودان لدى روسيا شول تونق ماياي، الوضع في بلاده. وجاء في بيان الخارجية أنه خلال اللقاء الذي جرى بطلب من سفير جنوب السودان، جرى “بحث عدد من القضايا الراهنة بشأن التنمية المستقبلية للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات. وأكد الجانبان عزمهما على زيادة التعاون البنَاء بين موسكو وجوبا على الساحة الدولية، بما فيها والأمم المتحدة والساحات الأخرى متعددة الأطراف”.

كما أشارت الخارجية إلى تبادل الجانبين للآراء حول الموقف في جنوب السودان “مع التركيز على تحريك عملية تسوية النزاع الداخلي”. وكان سفير جنوب السودان لدى روسيا، قد صرح في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بأن وزير خارجية بلاده نيال دينغ نيال، قد يزور روسيا بحلول نهاية عام 2018 من أجل توقيع بروتوكول نوايا مع وزارة الخارجية الروسية.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية