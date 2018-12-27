إصابة شخصين في انفجار عبوة حارقة أمام كنيسة في اليونان

انفجرت عبوة حارقة يدوية الصنع صباح الخميس أمام كنيسة في حي كولوناكي الراقي بوسط أثينا، ما أدى إلى إصابة شرطي وحارس الكنيسة بجروح طفيفة. على ما أفاد مصدر في الشرطة.

ووقع الانفجار في الساعة 7.10 (5.10 ت غ) في وقت كان الشرطي يكشف على رزمة “مشبوهة” أبلغه حارس الكنيسة بوجودها بعد عثوره عليها أمام الكنيسة. بحسب المصدر ذاته.

وتفيد المعلومات الأولية أن الرزمة وضعت في أحد الشوارع الضيقة المحيطة بكنيسة آيوس ديونيسيوس الواقعة في أحد الشوارع الرئيسية التجارية والسكنية في حي كولوناكي، وفق المصدر.

وتعرض الشرطي لإصابات طفيفة في الوجه واليدين كذلك تعرض الحارس لإصابات طفيفة، ونقل الاثنان إلى المستشفى.

وقامت قوات حاشدة من الشرطة بتطويق الحي وحضر عناصر جهاز مكافحة الإرهاب أيضا إلى المكان.

وقال موظف في مقهى قريب متحدثا لشبكة “سكاي” التلفزيونية أن الانفجار كان “قويا”، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن.

وتشهد اليونان بشكل متكرر منذ سنوات اعتداءات تستهدف مؤسسات عامة ومحطات تلفزيونية وإذاعية ومصارف ومقرات دبلوماسية. تنسب إلى مجموعات فوضوية أو يسارية متطرفة.

وانفجرت عبوة يدوية الصنع قبل عشرة أمام أمام مبنى شبكة “سكاي” للإذاعة والتلفزيون في ضاحية أثينا متسببة بأضرار جسيمة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاعتداء.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية