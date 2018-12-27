مصدر عسكري لـ “سبوتنيك”: مقتل 7 وجرح 43 في هجوم للمعارضة التشادية على مقر للجيش الليبي جنوب غربي البلاد – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2018 - 11:01

مصدر عسكري لـ “سبوتنيك”: مقتل 7 وجرح 43 في هجوم للمعارضة التشادية على مقر للجيش الليبي جنوب غربي البلاد

منذ 27 mins 27 December، 2018
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