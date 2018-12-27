روسيا ترصد 11 خرقاً لنظام وقف العمليات في سوريا خلال 24 ساعة

أفادت وزارة الدفاع الروسية الخميس في نشرة لها بشأن الوضع في سوريا بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 11 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية في محافظات إدلب (2) واللاذقية (3) وحلب (5) وحماه (1)، وذلك في حين رصد الجانب التركي 9 خروقات في محافظتي حماه (4) واللاذقية (5).

وخلال 24 ساعة الماضية قام مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين بتنفيذ عملية إنسانية واحدة حيث تم من خلالها إيصال 250 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها 1.082 طن إلى بلدة جندرية بريف اللاذقية. ولم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية، خلال الــ24 ساعة الماضية، ولذلك لا يزال عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام يبلغ حاليا 2518 مركزا.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية