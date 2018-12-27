قوى العدوان تقصف بالمدفعية وبالأسلحة الرشاشة غرب مديرية التحيتا في #الحديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2018 - 02:37

قوى العدوان تقصف بالمدفعية وبالأسلحة الرشاشة غرب مديرية التحيتا في #الحديدة

منذ 47 mins 27 December، 2018
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