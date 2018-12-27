ترامب يقر بمخاوف أمنية رافقت زيارته المفاجئة للعراق

أقر الرئيس الاميركي دونالد ترامب الأربعاء بوجود مخاوف أمنية رافقت زيارته الى العراق، معربا عن “حزنه الشديد” لحاجته الى كل هذه السرية للقاء الجنود الأميركيين هناك. وفي زيارة مفاجئة وسريعة الى العراق بعد انتقادات كثيرة طالته بسبب عدم قيامه يوما بزيارة لجنود أميركيين في الخارج، قال ترامب انه كان قلقا بشأن القيام بالرحلة “عندما سمعت بما عليك أن تمر به”. وأضاف ترامب الذي رافقته زوجته ميلانيا في رحلته “كان لدي مخاوف حول مؤسسة الرئاسة، وليس فيما يتعلق بي شخصيا، كان لدي مخاوف حول السيدة الاولى”.

وأشار ترامب الذي ترك واشنطن ليلا في طائرة مطفأة الأضواء الى أن “زيارتين” ألغيتا سابقا بعد تسرب أنباء عنهما. وقال “من المحزن جدا عندما تنفق 7 تريليونات دولار في الشرق الاوسط أن يتطلب الذهاب الى هناك كل هذه السرية الهائلة والطائرات حولك، وأعظم المعدات في العالم، وأن تفعل كل شيء كي تدخل سالما”.

وأتت رحلة ترامب بعد قراره المفاجىء سحب جميع الجنود الأميركيين من سوريا بحجة أن تنظيم داعش قد هزم وان الولايات المتحدة تنفق الكثير على التدخلات الخارجية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية