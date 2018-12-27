رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن يدعو النظام السوداني إلى إيقاف قتل السودانيين في السودان واليمن

دعا رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي النظام السوداني إلى إلزام جنوده بإيقاف القتل في السودان، وعدم إرسالهم لليمن، وعدم وضع الشعب السوداني ما بين خياري القتل في السودان واليمن، أو الموت جوعا بسبب الغلاء والمعاناة، واصفا النظام السوداني بمن أكل خيرات الشعب وصنع معاناته.

وحمّل الحوثي، في تغريدتين نشرهما الأربعاء بحسابه بتويتر، على النظام السوداني والرئيس البشير، تعليقا على إعلان منظمة العفو الدولية (أمنستي) مقتل 37 محتجا سودانيا برصاص قوات الأمن، وإعلان وزير الصحة إلزام المشافي الخاصة بعلاج جرحى الاحتجاجات التي تشهدها مدن السودان منذ أيام.

وقال رئيس الثورية العليا إن “‌‌نظام الحروب والأزمات التابع للبشير يطلق النار على المحتجين السودانيين ويقتل 37 شخصا وفقا لبيان منظمة العفو الدولية (أمنستي)، فأعلن وزير الصحة إلزام المشافي الخاصة بعلاج الجرحى، وكأن البشير – المطلوب دوليا – قد حدد وعصابته خيارات شعبه إما قتلا كما تحدث بيان منظمة العفو وإما قتلا في اليمن، وكأن البشير أيضا يرغم من يرفض خياراته بأن يموت جوعا بسبب الغلاء والمعاناة”.

وأضاف “لذلك ننصح نظام السودان – بدلا من إلزام المشافي الخاصة بالعلاج – بأن يلزم جنوده بايقاف القتل بالسودان، وعدم ارسالهم لليمن، وتوفير ميزانية العلاج للتخفيف من الأزمة، فالوفاءلشعب أكل خيراته بأن لا يتنصل، لما صنع من معاناته”.

المصدر: المسيرة نت