مكتب رئيس الوزراء العراقي: الاجتماع بين #ترامب والقيادة العراقية ألغي بسبب التباين بشأن كيفية عقده – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2018 - 02:37

مكتب رئيس الوزراء العراقي: الاجتماع بين #ترامب والقيادة العراقية ألغي بسبب التباين بشأن كيفية عقده

منذ 2 ساعة 27 December، 2018
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