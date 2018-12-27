مكتب رئيس الوزراء العراقي: الاجتماع بين #ترامب والقيادة العراقية ألغي بسبب التباين بشأن كيفية عقده – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2018 - 02:37
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الخارجية اللبنانية تدين الغارات الإسرائيلية على دمشق وتؤكد حق سوريا المشروع في الدفاع عن أرضها وسيادتها
الخارجية اللبنانية: على المجتمع الدولي ومجلس الأمن إدانة الغارات الإسرائيلية واستعمال الأجواء اللبنانية لشنها
الخارجية اللبنانية: الوزير باسيل أعطى تعليماته لرفع شكوى إلى مجلس الأمن بخروقات "إسرائيل" الخطيرة والمهددة للاستقرار
وزير الأشغال والنقل باتصال مع الحريري: لبنان نجا من كارثة كادت تصيب طائرتي ركاب خلال تنفيذ الغارات الجوية على سوريا
الوزير فنيانوس باتصال مع الرئيس الحريري: اتفقنا على أن لبنان سيتقدم بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن ضد "إسرائيل"
المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية: الغارات الإسرائيلية نفذت لحظة هبوط طائرات مدنية في مطاري بيروت ودمشق
الخارجية الروسية: الغارات الإسرائيلية على دمشق نفذت تحت غطاء الطيران المدني وهي خرق للقرارات الدولية بما فيها الـ 1701
الخارجية الروسية: "إسرائيل" انتهكت سيادة سوريا بشكل صارخ وطريقة تنفيذ الضربات الجوية مثيرة للقلق
الوزير الصهيوني يسرائيل كاتس: "إسرائيل" تدرس كيفية تجنب الإضرار بالجيش الروسي في سوريا
الخارجية السورية: العدوان الإسرائيلي هو محاولة لإطالة أمد الأزمة في سوريا ودعم الإرهابيين وما كان ليتم لولا غطاء أميركي
الرئيس بري: لا حل إلا بالدولة المدنية وكل المصائب التي نعانيها ناجمة عن الطائفية والمذهبية اللتين تستشريان أكثر فأكثر
تجمع في ساحة الشهداء احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية والقوى الأمنية تتخذ إجراءات احترازية
تعميم لمحافظ البقاع: إجراءات وقائية من منخفض جوي يستمر 4 أيام للحؤول دون حصول أي حادث أو ضرر
حزب الله يتقدّم من الإمام الخامنئي والمراجع العظام وعائلة الراحل آية الله العظمى السيد محمود الشاهرودي بأسمى العزاء
حزب الله: الفقيد الجليل كان وقف مع المقاومة في لبنان منذ البداية موقفاً داعماً وناصراً في جهادها ضد العدو الصهيوني
البيت الأبيض: الرئيس دونالد ترامب قام بزيارة مفاجئة إلى العراق تفقد خلالها القوات الأميركية
ترامب يجدد الدفاع عن خطته للانسحاب من سوريا وينفي وجود خطط لسحب القوات الأميركية من العراق
وكالة الأناضول: وصول دفعة جديدة من التعزيزات العسكرية التركية إلى الحدود مع سوريا تمهيداً لنشرها على الحدود مع سوريا
الأناضول: وفد يضم وزيري الخارجية والدفاع ورئيس الاستخبارات يزور موسكو السبت لبحث الانسحاب الأميركي من سوريا
سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصادق على خطط لبناء نحو 2200 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة
الكنيست الصهيوني صادق على مشروع حل نفسه والذهاب إلى انتخابات مبكرة في نيسان أبريل المقبل
مصدر عسكري يمني: مقتل وجرح عدد من مرتزقة العدوان خلال هجوم للجيش واللجان الشعبية على مواقعهم في الطلعة بنجران
مصدر عسكري: مقتل 8 من عناصر تحالف العدوان وإصابة 6 في تفجير آليتين لهم بعبوات ناسفة على جبهة الضباب في تعز
تونس: احتجاجات لليلة الثانية على التوالي في ولاية القصرين ومناطق أخرى احتجاجاً على إحراق مصور صحافي نفسه
الرئيس السوداني عمر البشير: المشاكل الاقتصادية التي تواجهها البلاد "مقدور عليها رغم الحصار وكيد الأعداء"
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران: المفاوضات مع طالبان تجري بعلم كابول وهدفها معالجة المشاكل الأمنية بأفغانستان
مقتل 13 جندياً نيجيرياً على الأقل وشرطي واحد في كمين نصبته جماعة بوكو حرام في شمال شرق البلاد
بنغلادش: مواجهات جديدة على خلفية حملات الانتخابات التشريعية المنتظرة الأحد والمعارضة ترى أنها متحيزة للسلطة
الرئيس الأوكراني بوروشنكو يعلن إنهاء العمل بالأحكام العرفية التي فرضت أواخر تشرين الثاني / نوفمبر شرق البلاد
أندونيسيا: أمطار غزيرة تعرقل مهام رجال الإنقاذ في الوصول إلى المناطق النائية التي ضربها التسونامي
البحرية الفرنسية والبريطانية تنقذ أكثر من 40 مهاجراً غير شرعي خلال يومين كانوا على متن 6 زوارق مطاطية
ثوران بركان إتنا في جزيرة صقلية الإيطالية تسبب بهزة قوتها 4.8 درجات وألحق أضراراً بعمارات قديمة
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مكتب رئيس الوزراء العراقي: الاجتماع بين #ترامب والقيادة العراقية ألغي بسبب التباين بشأن كيفية عقده
منذ 2 ساعة
27 December، 2018
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