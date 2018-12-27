مكالمة هاتفية بين رئيس الحكومة العراقية وترامب

اعلمت السلطات الامريكية السلطات العراقية رغبة الرئيس الامريكي دونالد ترامب بزيارة العراق لتهنئة الحكومة العراقية الجديدة ولزيارة العسكريين الامريكيين ورحبت الحكومة العراقية بالطلب، بحسب ما أفاد بيان صادر عن رئاسة الحكومة العراقية.

وأوضح البيان أنه “كان من المفترض ان يجري استقبال رسمي ولقاء بين رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي والرئيس الامريكي ولكن تباين في وجهات النظر لتنظيم اللقاء ادى الى الاستعاضة عنه بمكالمة هاتفية تناولت تطورات الاوضاع، خصوصا بعد قرار الرئيس الامريكي الانسحاب من سوريا”.

ورحب عبد المهدي بهذه الزيارة ودعاه لزيارة بغداد، كما دعا الرئيس الامريكي رئيس الوزراء لزيارة واشنطن، واتفق الطرفان على الاستمرار بتوثيق العلاقات المشتركة بين البلدين. وشملت زيارة ترامب والسيدة الاولى تهنئة العسكريين الامريكان في قاعدة عين الاسد العراقية في الانبار بمناسبة اعياد الميلاد.

المصدر: رئاسة الحكومة العراقية