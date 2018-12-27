مجلس الوزراء التونسي: الاحتجاجات سلمية وأمن تونس هو الأهم – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2018 - 02:37

مجلس الوزراء التونسي: الاحتجاجات سلمية وأمن تونس هو الأهم

منذ 3 ساعة 26 December، 2018
وزير: تونس تتوقع نمو الاقتصاد 3.5%
وزير: تونس تتوقع نمو الاقتصاد 3.5%
تونس - عربي وإقليمي

اكدت الحكومة التونسية احترامها لحق التظاهر السلمي ودعت الى تلافي التخريب وعمليات الشغب، علي خلفية احتجاجات اندلعت في بعض المناطق جنوب ووسط تونس.
وأفاد بيان مجلس الوزراء التونسي مساء اليوم الأربعاء، أن الاحتجاجات التي عرفتها تونس سلمية وأمن تونس فوق كل اعتبار، واوضح أن الحكومة ” تحترم حق التظاهر السلمي طالما تم في اطار القانون”.
وأضاف البيان أن مجلس الوزراء تابع الوضع في البلاد متعهدا بأن الجهات الأمنية ملتزمة بالكشف عن ملابسات حادثة مقتل رئيس جمعية الجالية الايفوارية أليكو كوليبالي وتقديم الجناة الى العدالة”.

المصدر: سبوتنيك

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