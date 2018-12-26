البيت الأبيض:الرئيس الأميركي في العراق لتفقد الجنود (الوكالة الفرنسية) – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2018 - 22:47

البيت الأبيض:الرئيس الأميركي في العراق لتفقد الجنود (الوكالة الفرنسية)

منذ 1 ساعة 26 December، 2018
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