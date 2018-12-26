متحدث القوات المسلحة اليمنية: 69 خرقاً للمرتزقة في الحديدة و23 غارة وزحوف على عدد من المواقع

أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن مرتزقة العدوان واصلوا خرق وقف إطلاق النار بالحديدة، حيث ارتكبوا 69 خرقاً خلال الـ 24 ساعة الماضية. وقال في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” إن مدفعية المرتزقة أطلقت 42 قذيفة منها 3 قذائف هاون أطلقت من غرب مصنع الحاشدي باتجاه كيلو 16 وقذيفة مدفعية باتجاه شرق التحيتا و5 قذائف هاون من مدرسة القعقاع وما حولها بـ حيس باتجاه مواقع قواتنا شمال حيس و30 قذيفة هاون كاماندوز من جنوب غرب هناجر مصنع الحاشدي باتجاه شرقها وقذيفة هاون وقذيفة آر. بي. جي أطلقت من غرب موقع الطاقات الشمسية باتجاه شرق قرية الزعفران وقذيفة هاون أطلقت من جنوب مثلث العدين باتجاه قرية الطفيسة شمال غرب حيس وسقط شهيد وجريحتين من النساء كما قصف المرتزقة بعدد من قذائف المدفعية مناطق شرق التحيتا.

وأوضح العميد سريع بأن 2 من المرتزقة يستقلون دراجة نارية أطلقوا صاروخاً موجهاً في قرية بني مغازي غرب مديرية حيس استشهد على إثره المواطن “محمد عبده حساني” وابنه. وأضاف أن المرتزقة استهدفوا بالأسلحة المتوسطة والخفيفة عدة مناطق حيث أطلقوا عدة طلقات من محيط 22 مايو والفلة ومن شرق الهنجر الذي حول مستشفى ٢٢ مايو باتجاه شارع الخمسين ومن عند البيت الأحمر إلى تبة الدفاع ومن سيتي ماكس وشارع الخمسين الجنوبي باتجاه المطار ومن مصنع إخوان ثابت إلى شارع الخمسين ومن شرق العقد إلى جنوب شرق مسجد الفاضلي ومن جنوب شرق مصنع الحاشدي أمام العقد إلى شرق مصنع الحاشدي ومن جنوب وغرب وجنوب غرب مدرسة الجريبة ومن موقع الطاقات الشمسية باتجاه قرية الزعفران ومن شمال الشلمان إلى جنوب الزعفران كما تم إطلاق النار من الرشاشات المختلفة باتجاه التحيتا ومن مدرسة القعقاع باتجاه شمال حيس.

وأشار إلى أنه تم رصد جرافة تقوم باستحداثات شمال شرق مدينة الشعب كما رصدت قواتنا تحركات لـ 20 آلية للمرتزقة منها 6 آليات تحمل أفراداً و23 سيارة أخرى منها 3 سيارات تحمل أفراداً ومدرعتين و3 قلابات وناقلة تحمل مدرعة محترقة واثنين وايتات ودينا تحركت من منطقة الغراسي باتجاه الخمسين إلى جانب رصد تحركات ليلية للمرتزقة جنوب غرب إخوان ثابت خلف ٢٢ مايو. وحول غارات العدوان خلال الـ 24 ساعة الماضية قال المتحدث الرسمي إن طيران العدوان شن 23 غارة منها غارتان على صرواح بـ مأرب و5 غارات على نهم بمحافظة صنعاء وغارتان على حرض بـ حجة و7 غارات على خب والشعف بـ الجوف و3غارات على الملاحيط و3 غارات قبالة نجران وغارة على باقم بـ صعدة.

وأشار إلى أن مرتزقة العدوان نفذوا عدة زحوف باتجاه مواقع قواتنا حيث نفذوا زحفاً باتجاه مواقع قواتنا في وادي الأسطر وشعب الوجف بالمهاشمة بمحافظة الجوف وزحفاً آخر مسنوداً بقصف مدفعي وصاروخي ومن مختلف الأسلحة المتوسطة باتجاه الحماجرة والأشقري بصرواح وزحفاً ثالثاً باتجاه جنوب قرية الشليلة بحرض وزحفاً رابعاً باتجاه موقع المختبي وموقع شاطر بـ البيضاء وزحفاً آخر باتجاه تبة الصياد بالملاحيط كما نفذ المرتزقة محاولة تسلل باتجاه تبه الصمود والبارك بنهم، مؤكداً أن أبطال الجيش واللجان الشعبية كسروا وأفشلوا زحوف ومحاولات تسلل المرتزقة وكبدوهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وفي جبهات الحدود أوضح المتحدث الرسمي أن أبطالنا الميامين تصدوا لعمليتين هجوميتين للعدو الأولى باتجاه تبة رمدان قبالة عسير والأخرى باتجاه تبة أبو سياف بـ الربوعة إلى جانب زحف للعدو باتجاه أنمار بنجران ولقي العشرات من قوات العدو مصرعهم وأصيب آخرون كما دمر مقاتلونا عدة آليات ومدرعات للعدو منها آليتين محملتين بالمرتزقة تم تدميرهما قبالة عسير ولقي جميع من كان عليهما مصرعهم. وأكد المتحدث الرسمي أن قواتنا ملتزمة بوقف إطلاق النار ورصد وإبلاغ الفريق المشترك بخروقات المرتزقة أولاً بأول.

المصدر: المسيرة نت