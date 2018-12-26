حزب العدالة والتنمية: تركيا ستطلع حلفاءها على موقفها إزاء مكافحة الإرهاب عقب الانسحاب الأمريكي من سوريا

أكد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر جليك، أن وفداً تركياً رفيعاً سيزور روسيا السبت المقبل، يضم وزيري الخارجية مولود جاويش أوغلو والدفاع خلوصي أكار، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده جليك في مقر حزب العدالة والتنمية الحاكم بالعاصمة أنقرة.

وأوضح أن الوفد سيجري مباحثات في موسكو، يتم في إطارها وضع خطة للقاء بين الرئيس التركي رجب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. كما أضاف جليك أن مشهداً جديداً ظهر على الساحة مع انسحاب القوات الأمريكية من سوريا.

وتابع في هذا الإطار، أن الاتصالات بين تركيا وروسيا وإيران ستتواصل بشكل مكثف، بوصفهم شركاء في مسار أستانا، إضافة إلى تكثيف المباحثات مع مكونات أطراف جنيف. ولفت الى أن بلاده ستطلع حلفاءها على موقفها إزاء مكافحة الإرهاب عقب الانسحاب الأمريكي من سوريا.

المصدر: وكالة الاناضول