تيننتي : اليونيفيل موجودة على الأرض لضمان استتباب الوضع وتعمل مع الأطراف لضمان الاستقرار

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أنه تعليقا على تفجير نفق في منطقة الحدب مقابل بلدة عيتا الشعب، قال الناطق الرسمي باسم “اليونيفيل” أندريا تيننتي في اتصال مع “الوكالة الوطنية”: “إن اليونيفيل موجودة على الأرض لضمان استتباب الوضع، وهي تعمل مع الأطراف لضمان الاستقرار”.

وعن محيط كفركلا، قال: “إن جنودنا منتشرون على طول الخط الازرق، حيث يعملون بشكل وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية على الارض،كما أن رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول على تواصل كامل مع الاطراف لضمان الاستقرار في المنطقة، والوضع الآن هادىء”.

المصدر: الوكالة الوطنية