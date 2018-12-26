قوى الامن توضح هوية مطلق التغريدات المتناولة بالسوء الدين الإسلامي

صدر عن قوى الامن الداخلي البيان الاتي:”تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ اليوم 26/12/2018، تغريدات لأحد الأشخاص يُدعى مارك عيسى، تناول فيها بالسوء الدين الإسلامي، ومن خلال المتابعة الفورية لهذا الأمر، قامت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء بإستدعاء شخص يحمل الإسم ذاته، وبالتحقيق معه تبيّن أن لا علاقة له بالأمر لا من قريب ولا من بعيد.

وبعد التوسّع بالتحقيق، تبيّن أن صاحب التغريدات يُدعى محمد ص. (لبناني) يقيم خارج الأراضي اللبنانية منذ ثلاث سنوات، وهو من الطائفة الإسلامية، كما تبيّن أن لديه ارتباطات مشبوهة مع العدو الإسرائيلي.

والتحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية